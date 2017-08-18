Путин: присоединение Севастополя к России – восстановление исторической справедливости

Президент Владимир Путин считает, что присоединение Севастополя к России – это акт восстановления исторической справедливости. Об этом Путин заявил на встрече с учеными в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Города союзного подчинения, в том числе и Севастополь, после распада СССР должны были отойти России, подчеркнул Путин. Однако про Севастополь просто забыли, отметил российский президент: «Это вообще какая-то уникальная вещь! Просто забыли!»

«То, что произошло в 2014-м г., - это просто восстановление исторической справедливости, безусловно», - добавил он.