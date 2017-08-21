Росгидромет: темпы потепления климата в России опережают общемировые

В России потепление климата идет быстрее общемирового, заявил на климатическом форуме городов руководитель Росгидромета Александр Фролов. «Согласно статистическим данным, мир теплеет в среднем на 0,28 градуса каждые 10 лет, потепление идет с 1976 г., – цитирует его "Интерфакс". – Россия теплеет еще быстрее в среднем на 2,5 градуса, и потепление началось еще раньше». По словам Фролова, это оказывает влияние на все Северное полушарие и приводит к изменению площади морского льда.

Изменение климата приводит к учащению гроз, ливней и шквалистого ветра, добавил руководитель Росгидромета. «Предотвращать негативные последствия от природных явлений поможет развитие системы раннего оповещения. У нас в планах – разместить специальные регистрирующие приборы на вышках сотовой связи», – добавил он.