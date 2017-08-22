Тулеев провел первое совещание после операции

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вернулся к работе и провел первое совещание после операции на позвоночнике, которую ему сделали в Германии. Как сообщает «Интерфакс», кадры с совещания показал телеканал «Россия 24». Пока Тулеев пользуется инвалидной коляской.

«Сейчас вроде курс прошел, нормально все, но нужно расхаживаться. Нужно дышать, нужно, чтобы дыхалка заработала, и нужно на ногах стоять твердо», - сказал он. По словам губернатора, не имеет значения, как он работает и откуда руководит регионом. «Я сейчас это уже делаю. Вы знаете, все у меня было на контроле и сейчас я контролирую, особенно те программы, которые утвердил», - напомнил он.

Руководящий Кузбассом с 1997 г. Тулеев ушел в десятидневный отпуск 22 мая, однако по его истечении публично не появился. Отпуск продлевался, появились слухи, что губернатор может не выйти из отпуска, но формально дожидается 20-летия пребывания в должности, а в Кремле решили пойти ему на встречу и не отправлять в отставку до круглой даты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня сказал, что никаких решений по губернатору Тулееву не принималось. В конце июня областная администрация сообщила, что в Германии Тулееву сделали операцию на позвоночнике с применением металлоконструкций. В начале июля стало известно, что Тулеев проходит послеоперационную реабилитацию в ЦКБ управделами президента по приглашению министра здравоохранения Вероники Скворцовой. «Коммерсантъ» писал, что Тулеева привезли в аэропорт Кемерова на носилках 1 июля и отправили в Москву самолетом МЧС.

12 августа губернатор вернулся в Кузбасс. 14 августа пресс-служба администрации региона разъяснила, что дата возвращения Тулеева к работе еще не определена. 20 августа первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что смены губернатора Кемеровской области пока не предполагается. «Все нормально. У него тяжелая была операция. Давайте пожелаем ему быстрее пройти реабилитацию. Это — один из авторитетных российских губернаторов», — сказал чиновник.