CNN: избирательному штабу Трампа предлагали устроить встречу с Путиным

В 2016 г. некий человек пытался организовать встречу руководителей предвыборного штаба Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Как стало известно CNN, об этом человеке говорится в электронном письме Рика Дирборна штабу. Сейчас Дирборн является заместителем руководителя администрации президента. Человек, предлагавший организовать встречу с Путиным, в письме обозначен только буквами WV. Кто это, неясно. Один источник CNN говорит, что это означает, что человек мог быть из Западной Виргинии (West Virginia), другой источник - что у него могут быть знакомые политики из Западной Виргинии.

Письмо сейчас получили конгрессмены, которые расследуют, было ли вмешательство России в президентские выборы в США.

Письмо Дирборна было написано в июне 2016 г., говорят источники СNN. Телекомпания напоминает, что 9 июня сын Трампа Дональд Трамп-младший встретился в Трамп-тауэр с российским адвокатом Наталией Весельницкой, ожидая от нее передачи компромата на Хиллари Клинтон. В документах «российского расследования» Дирборн не упоминался. В 2016 г. он был политическим советником штаба Трампа. Источник, видевший это письмо, рассказал что Дирборн явно скептически относился к предложению WV.

Получить комментарий у Дирборна CNN не удалось. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать утечку.