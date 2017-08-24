В Москве стали выдавать в три раза больше парковочных разрешений для инвалидов

В Москве стали выдавать в три раза больше разрешений для инвалидов, позволяющих парковать машину на специально отведенных местах. Это сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), который выдает парковочные разрешения в городе. В 2014 г. таких разрешений было выдано 25 700, в 2015 г. - 48 600, в 2016 г. - 71 800, по итогам семи месяцев 2017 г. - 56 700. На данный момент в Москве действуют 159 000 таких разрешений, отмечает газета.

Речь идет о разрешениях для инвалидов и для лиц, перевозящих инвалидов. На специально обозначенных местах они могут парковаться бесплатно. Инвалид из любого города, кроме Москвы, должен представить необходимые документы для получения такого разрешения. Москвичи могут его получить без справки об инвалидности: департамент труда и соцзащиты по запросу АМПП сверяет данные заявителя с общегородским регистром лиц с ограничениями жизнедеятельности. Разрешение действует в течение срока инвалидности и выдается на одну машину.

Увеличение числа выданных разрешений АМПП объясняет «расширением платного парковочного пространства в Москве. "Коммерсантъ" со ссылкой на даныне "Альфастрахования" добавляет, что стало и больше машин, принадлежащих инвалидам. В 2014–2016 гг. число автовладельцев с ограниченными возможностями в Москве выросло на 11,4%, что опережает темпы роста автопарка столицы (8,9%).

Однако, по данным городского департамента труда и соцзащиты, инвалидов в городе стало меньше. На 1 января 2014 г. их было зарегистрировано 1,19 млн, на 1 января 2016 г. — 1,13 млн, а по итогам шести месяцев 2017 г. — 1,1 млн. Председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы Михаил Терентьев, комментируя эти данные, выразил уверенность, что льготные разрешения получают «недобросовестные автолюбители, не имеющие отношения к инвалидам».