Нападение на военных в Брюсселе квалифицировано как теракт

Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала нападение на военный патруль в центре Брюсселя как теракт, передает AFP.

Вечером в пятницу вооруженный мачете мужчина напал на солдат на бульваре Эмиль Жакен с криком «Аллах акбар». Двое военных получили легкие ранения. Патруль открыл огонь на поражение, нападавший в критическом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался.

Его личность установлена, это 30-летний выходец из Сомали, который ранее не подозревался в террористической деятельности.