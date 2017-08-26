Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в армии

Президент США Дональд Трамп запретил трансгендерам служить в армии. В документах говорится, что из-за их службы снижается эффективность армии, повышаются расходы на ее содержание, нарушается слаженность отдельных подразделений. Закон вступит в силу 23 марта 2018 г.

По разным оценкам, в американской армии служат от 1300 до 6000 трансгендеров. Это люди, гендерная идентификация которых не совпадает с биологическим полом.

В конце июля Трамп заявил, что «принятие этих людей на службу» приведет к «огромным медицинским расходам и неразберихе». В феврале Трамп отменил правило, введенное Бараком Обамой, о туалетах для трансгендеров в государственных школах.