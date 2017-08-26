СМИ: экс-премьер Таиланда могла покинуть страну

Бывший премьер-министр Таиланда Йинглак Чинават, которая в пятницу не явилась на оглашение приговора по уголовному делу о халатности и попустительстве коррупции, могла покинуть страну. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в партии, которую раньше возглавляла Чинават, ее местонахождение пока не установлено.

«Вчера и сегодня распространился слух, что Йинглак Чинават находится в Дубае, где живет ее брат Таксин. Сегодня об этом сообщали CNN и Reuters, но также со ссылкой на членов нашей партии, "слышавших", что Чинават прибыла в Дубай. Однако никаких подтверждений того, что Йинглак действительно находится в Дубае, пока нет. Семья Чинават и партия "Пхыа Тхаи" пока никаких официальных заявлений на эту тему не делали», — сказал собеседник агентства.

В пятницу Чинават не явилась в Верховный суд на вынесение приговора. Ее адвокат сообщил суду, что у нее проблема с ухом и она не смогла прийти. Вынесение приговора отложено на 27 сентября.

Чинават, семья которой доминирует в политике страны на протяжении более чем 15 лет, может получить до 10 лет лишения свободы по обвинению в халатности при реализации госпрограммы по залоговому выкупу риса у фермеров. Убыток от действий властей по этой госпрограмме обвинение оценивает в десятки миллиардов долларов.