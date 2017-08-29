Россия пообещала зеркально ответить США в случае осложнения работы своей дипмиссии

Россия не будет усложнять выдачу виз для американских граждан в ответ на действия США, только если они не пойдут по пути осложнения работы российских посольств и консульств, заявил замруководителя МИД России Сергей Рябков.

«В данном случае политика США в этой сфере для нас не является поводом для принятия зеркальных мер, это было бы контрпродуктивно. Западная пресса путает божий дар с яичницей (рассуждая на эту тему), и это проблема западной прессы», — сказал Рябков.

«Если же американцы пойдут на осложнение деятельности наших посольства и консульств в США, это тоже возможно, вот тогда вопрос об ответных мерах, в том числе зеркальных, встанет во весь рост и будет стоять очень остро», — добавил он.

По словам Рябкова, Россия руководствуется осознанием, что ей выгодно и что нужно, а также необходимостью «не разрушать инициативно ничего ни в отношениях с США, ни в плане развития контактов между людьми, ни в сфере развития экономических отношений».

Посольство США в России с 23 августа приостановило выдачу неиммиграционных виз. 1 сентября 2017 г. эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок.