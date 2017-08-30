Джабраилова увезли на следственные мероприятия в Four Seasons

Бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова увезли из ОВД «Китай-город» на следственные мероприятия в гостиницу Four Seasons. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дениса Набиуллина.

Он пояснил, что когда представители ОНК прибыли в ОВД, Джабраилова там не оказалось. В полиции объяснили, что бывшего сенатора увезли на следственные мероприятия в отель Four Seasons.

Представитель отеля заявил изданию, что в Four Seasons сотрудничают с правоохранительными органами, которые расследуют обстоятельства произошедшего. «Все дальнейшие запросы могут быть направлены в полицию г. Москвы», — добавил собеседник РБК.

Сегодня СМИ сообщили о задержании Джабраилова ночью в гостинице за стрельбу из наградного пистолета. По словам источника РБК в МВД, когда полицейские постучались в номер бизнесмена, Джабраилов открыл дверь со словами: «Без боя не сдамся». Сотрудники правоохранительных органов прошли в номер, увидели отверстие в потолке и задержали Джабраилова.