Джабраилов объяснил стрельбу в Four Seasons неопытностью обращения с оружием

Экс-сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов, задержанный накануне в Москве за стрельбу в отеле Four Seasons в сотне метров от Красной площади, объяснил инцидент отсутствием у него опыта обращения с оружием. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Сам момент стрельбы никто не видел, поскольку дело происходило в номере Джабраилова. Однако появление на мониторах видеонаблюдения гостя с пистолетом в руке, входящего в лифт на шестом этаже, заставило секьюрити вызвать полицию. В ответ на требование стражей порядка сложить оружие Джабраилов заявил, что «без боя не сдастся». Участники событий ограничились переговорами, по итогам которых предприниматель оказался на полу закованным в наручники.

Джабраилов рассказал полицейским, что, отдыхая в своем номере, он решил проверить наградной пистолет, полученный им от теперь уже экс-главы МВД Рашида Нургалиева несколько лет назад. За это время предприниматель, по его словам, ни разу не пользовался своим боевым пистолетом Ярыгина, право на ношение которого он предъявил полицейским. Опыта обращения с оружием у Джабраилова, по его словам, не было, следствием чего и стали несколько случайных выстрелов в потолок.

С места происшествия были изъяты гильзы, пули и патроны. Марка и серийные номера патронов, прилагающихся к наградному оружию, заносятся в специальную накладную, которую владелец должен хранить вместе с разрешением. За использование другого боекомплекта предусмотрена ответственность за незаконный оборот патронов (ст. 222 УК РФ). Собеседники издания утверждают, что у Джабраилова комплект был штатный.

Полицейские расценили действия предпринимателя по статье «Хулиганство», но в его окружении настаивают, что выстрелы были случайными и не в «общественном месте», а это предполагает административное наказание.