Правительство утвердило пять кандидатур на должность президента РАН

Правительство согласовало список кандидатов на должность президента Российской академии наук (РАН). В итоговой список были включены: гендиректор ВНИИ авиационных материалов Евгений Каблов, гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников, и. о. научного руководителя Института океанологии им. Ширшова Роберт Нигматулин, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Федерального исследовательского центра «Институт прикладной физики Российской академии наук» Александр Сергеев.

Правительство утвердило пять кандидатур из семи, предложенных Академией наук. В список не попали проректор МГУ Алексей Хохлов и бывший депутат и экс-глава комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Валерий Черешнев.

В июле Владимир Путин подписал закон об изменении порядка выборов президента РАН. Закон предусматривает согласование кандидатов на пост президента РАН с правительством, при этом для избрания главы РАН на пять лет будет требоваться простое большинство голосов, а не две трети, как раньше. Главу академии будет утверждать в должности и освобождать от нее президент России, а не правительство. Если выборы не состоятся, то он же по предложению кабмина назначает одного из академиков исполняющим обязанности главы РАН, напоминает ТАСС.