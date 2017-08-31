Тиллерсон предупреждал Лаврова о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско

В МИД России сообщили, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон по телефону проинформировал Сергея Лаврова о предстоящих ограничительных мерах со стороны Вашингтона. Сегодня госдеп США потребовал закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и сократить присутствие в Вашингтоне и Нью-Йорке.

«В ответ министр выразил сожаление эскалацией напряженности в двусторонних отношениях, начатой не нами, и указал, что в Москве внимательно изучат объявленные американцами новые меры, после чего будет сообщено о нашей реакции», – говорится в сообщении МИД России.

Шаг госдепа сюрпризом для МИДа не стал, убежден заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов и бывший посол в Саудовской Аравии Андрей Бакланов. В Сан-Франциско и этой части США проживает «довольно не маленькое количество людей», отмечает дипломат, и это создаст для них определенные сложности, а именно это консульство выбрано не случайно: «Это ударит в первую очередь по научно-техническим связям, ведь именно здесь находится много ВУЗов и научных центров». Посольство и генконсульство России получат указания по перераспределению обязанностей, после этого российской стороной будет произведена оценка ситуации и принято решение.