Косачев призвал к «абсолютной симметричности» в отношениях с США

Руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал требование США закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и консульские отделы в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября.

По его мнению, это решение никак нельзя назвать «возвращением к паритету», о чем заявлял Вашингтон. «Во-первых, американцы в очередной раз ставят крайне жёсткие временные рамки для выполнения этого решения, чего российская сторона в аналогичной ситуации не делала ни разу. Но это не главное. Главное - что своим решением американцы создают реальные дополнительные проблемы для многочисленных жителей Сан-Франциско и всего консульского округа российского генконсульства (а это ещё несколько штатов), которые пользовались его услугами», – написал сенатор в Facebook.

Косачев подчеркнул, что Россия не принимала подобных решений в отношении американских диппредставительств, а «усложнения» процедур получения визы США - «это американский, а не российский выбор».

Косачев призвал ответить на требование Вашингтона и «продолжать добиваться абсолютной симметричности». Москве также следует ответить на санкции, введенные США в отношении России. «Убежден, что ответ необходим. И, повторю, в этом случае он вполне может быть не симметричным. Но чувствительным», – подчеркнул Косачев.