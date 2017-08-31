МВД опровергло награждение Джабраилова пистолетом

МВД не принимало решения о награждении пистолетом Умара Джабраилова, подозреваемого в хулиганстве после стрельбы в отеле в центре Москвы. Об этом сообщил врио начальника пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

«Решение о награждении гражданина наградным оружием органами внутренних дел не принимал­ось, ГУВД по Москве в 2008 г. в установленном порядке было оформлено лишь разрешение на право хранен­ия и ношения указанного пистолета», — сказал он.

30 августа бизнесмен, бывший сенатор Умар Джабраилов был задержан за стрельбу в центре Москвы. Он был отпущен под подписку о невыезде, сообщали СМИ.

В МВД подтвердили факт стрельбы в отеле, но не назвали имя подозреваемого. Собеседник РБК в МВД рассказал, что Джабраилова увидели охранники, когда он был в лифте с пистолетом в руке. Когда прибывшие полицейские постучались в номер бывшего сенатора, дверь открыл сам Джабраилов с пистолетом в руке, при этом он заявил: «Без боя не сдамся». Сотрудники правоохранительных органов увидели отверстие в потолке номера и задержали Джабраилова.