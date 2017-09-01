Путин рассказал о российско-китайской «дорожной карте» по решению проблемы КНДР

Давление на Северную Корею не решит ракетную проблему, заявил президент России Владимир Путин в статье «БРИКС - к новым горизонтам стратегического партнерства», опубликованной на его сайте, а также в ведущих китайских СМИ в преддверии саммита БРИКС 3-5 сентября.

«Расчёт на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен», - отметил Путин. Сделать это можно «путём прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий», уверен он. «Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика – это путь в никуда», - подчеркнул Путин. Ситуация на Корейском полуострове, по его мнению, «в последнее время обострилась и балансирует на грани масштабного конфликта».

Российский президент сообщил, что Москва совместно с «китайскими коллегами» разработала «дорожную карту» урегулирования на Корейском полуострове, призванную способствовать поэтапному снижению напряжённости, созданию механизма прочного мира и безопасности».

Ранее президент США Дональд Трамп критиковал Китай за то, что тот не предпринимает решительных действий в сдерживании КНДР. После этого он поручил начать расследование о хищении КНР интеллектуальной собственности американских компаний.