Песков прокомментировал обыски в торгпредстве и генконсульстве в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обыски в торговом представительстве в Вашингтоне и генеральном консульстве в Сан-Франциско вызывают полнейшее неприятие и ведут к дальнейшей деградации отношений с США.

«Можно выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что налицо акт попрания международного права. Идет действительно подрыв международного права, предпринимаются действия, которые очевидно противоречат конвенции о дипломатических сношениях, это не может не вызывать полнейшего неприятия», — сказал Песков.

Он отметил, что еще месяц тому назад казалось, что дальнейшая деградация в отношениях двух стран уже невозможна, тем не менее, по его словам, американская сторона демонстрирует, что «они способны идти еще дальше».

Россия 2 сентября по требованию госдепартамента передала американским властям генконсульство в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Перед этим в зданиях прошли незаконные обыски с участием сотрудников ФБР, заявили в российском МИДе. В госдепартаменте США происходящее назвали обходом и инспекцией и опровергли присутствие на месте агентов ФБР.