Илон Маск прокомментировал слова Путина о «властелине мира»

Основатель компании SpaceX – производителя ракеты-носителя Falcon 9 – Илон Маск прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина об искусственном интеллекте (ИИ) и о том, кто может стать «властелином мира».

«Началось... Китай, Россия, а потом и все страны, которые сильны в компьютерных науках. Конкуренция за превосходство в сфере искусственного интеллекта на национальном уровне – наиболее вероятная причина начала Третьей мировой войны», – написал он в Twitter. Изобретатель считает, что с развитием ИИ войну развяжут даже не лидеры стран, а сами машины, «если сочтут, что первый удар вероятнее всего ведет к победе».

По мнению Маска, угроза перерастания в Третью мировую конфликта с участием Северной Кореи незначительна по сравнению с угрозой искусственного интеллекта. «Запуск ядерной ракеты Северной Кореей – это самоубийство всей верхушки: это влечет немедленное вторжение Южной Кореи, США и Китая со свержением режима. [Северная Корея] должна быть ниже в списке угроз существования цивилизации. У нее нет союзников, которые могли бы вовлечь в войну весь мир», – прокомментировал он свой пост.

Путин во время открытого урока 1 сентября заявил, что ИИ – это будущее всего человечества, а страна, добившаяся лидерства в создании искусственного интеллекта, «будет властелином мира».