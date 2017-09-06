В ООН заявили, что власти Сирии стоят за применением зарина в апреле 2017 года

В ООН пришли к выводу, что за инцидентом с применением газа зарина в апреле этого года в Сирии стоят власти этой страны, передает Reuters со ссылкой на доклад Независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии.

По тем же данным, сирийские власти использовали химическое оружие более двух десятков раз во время гражданской войны в стране.

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун произошла химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.

В ночь на 7 апреля США с помощью крылатых ракет нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат.