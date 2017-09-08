Захарова прокомментировала слова госдепа о желании наладить отношения с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление представителя госдепартамента США Хизер Нойерт. Ранее она заявила, что Вашингтон хочет улучшить отношения с Россией, которые находятся сейчас на самом низком уровне, и отказаться от продолжения практики обмена дипломатическими уколами.

«Мы обратили внимание на то, что неоднократно по линии пресс-службы госдепа было сказано, что единственная цель, к которой стремятся США, — это установление нормальных отношений с Россией… Возможно, госдеп и хочет нормализации отношений с Россией, и он в своих заявлениях искренен», — сказал Захарова в ходе еженедельного брифинга, трансляция которого велась на сайте МИДа.

По мнению МИДа, «за всем, что происходит с российскими дипломатами», стоят ФБР и другие спецслужбы.

«США дестабилизируют таким образом не только российско-американские отношения, но и глобальный международный порядок», — добавила Захарова. По ее словам, Вашингтон «навязывает Москве новую тональность отношений».