Адвокат Дениса Никандрова опроверг появление в его деле новых эпизодов

Адвокат бывшего замначальника Главного следственного управления СКР по Москве Дениса Никандрова опроверг появление в уголовном деле своего подзащитного новых эпизодов.

«Никаких новых эпизодов в деле нет. Никандров вину в получении взятки как не признавал, так и не признает. Никаких ходатайств он не подавал о заключении сделки со следствием, и никаких соглашений с ним со стороны следствия не заключено», - приводит ТАСС слова адвоката Алексея Мезенцева.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что в деле о коррупции в СКР появились новые эпизоды. При этом сам Никандров раскрыл ФСБ схему получения взяток бывшими и действующими руководителями СКР. По данным издания, получение новой информации было одним из условий заключения сделки со следствием, в результате которой Никандров может быть переведен из сизо под домашний арест и впоследствии получить минимальный срок.

«Об этих фактах нам ничего не известно», - добавил Мезенцев. Адвокаты руководителя управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова также не смогли подтвердить ТАСС появление в деле новых эпизодов.