Европарламент призвал ЕС ввести санкции против 32 россиян по «акту Магнитского»

Ввести персональные санкции против 32 россиян, причастных к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, призвали европарламентарии Евросоюз. Об этом говорится в принятой ими резолюции по борьбе с коррупцией. В документе предлагается ввести в отношении фигурантов списка запрет на получение виз в ЕС и замораживание их финансовых активов, находящихся на территории Евросоюза.

«Акт Магнитского» был принят в США в декабре 2012 г. В его санкционный список включены лица, причастные, по мнению американских правоохранителей, к смерти Магнитского, который разоблачал коррупционные схемы в российской власти о выводе из бюджета 5 млрд руб. Сейчас в списке около 70 фамилий, и он регулярно расширяется. Так, в начале 2017 г. в него попал руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В России 37-летний Магнитский обвинялся в уклонении от уплаты налогов с организации. Он был арестован в 2008 г. скончался в московском сизо в ноябре 2009 г. от сердечно-сосудистой недостаточности.