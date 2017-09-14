Захарова прокомментировала запрет на антивирусы Касперского в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала запрет на продукцию «Лаборатории Касперского» в США. «СМИ: "министерство внутренних дел США заявляет, что продукция Касперского представляет угрозу безопасности". Вот и вся добросовестная конкуренция в трех строчках», — написала Захарова в Facebook.

Администрация президента США Дональда Трампа предписала всем государственным департаментам и агентствам удалить со своих компьютеров и локальных сетей любое программное обеспечение «Лаборатории Касперского». В заявлении администрации говорится, что компания сотрудничает с российскими спецслужбами и Кремлем и использование ее антивируса может угрожать национальной безопасности США.

Предписание распространяется на гражданские ведомства, не военные. Ранее американские чиновники сообщали о том, что на военных объектах продукция Касперского уже не используется.