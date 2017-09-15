Число авиадебоширов за год выросло на 16%

Количество случаев дебоша на борту самолета, зарегистрированных Росавиацией, увеличилось на 16% за год, говорится в материалах Росавиации. Это лишь те случаи, о которых авиакомпании сообщают в ведомство.

«В прошлом году на 15 сентября - 50 инцидентов такого рода, в этом году на 12 сентября - 58. В прошлом году зафиксировано всего 74 таких нарушения», - отметили в ведомстве.

По словам официального представителя Росавиации, ведомство ведет статистику неадекватного поведения пассажиров на борту воздушного судна. Фиксируются случаи нахождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, курения, невыполнения требований экипажа, физического и словесного оскорбления членов экипажа или других пассажиров.