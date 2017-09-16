Умер один из пострадавших при столкновении поезда с грузовиком в ХМАО

В больнице скончался один из пострадавших при столкновении поезда с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается на сайте администрации Нижневартовска.

«Медицинские сотрудники делали все необходимое, чтобы поддерживать жизненные функции организма столько, сколько это было возможно. Но, по словам врачей, мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Погибший был жителем Перми, его родственники прибыли в Нижневартовск, как только узнали об аварии. Глава города Василий Тихонов поручил оказать им всю необходимую помощь.

Авария произошла 9 сентября, грузовик врезался в движущийся состав. Причины устанавливаются. В больницах остаются 11 пострадавших, одна женщина находится в тяжелом состоянии.