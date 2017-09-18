Фигуранты «дела 2 мая» в Одессе признаны невиновными в беспорядках

Ильичевский городской суд в Черноморске признал невиновными подсудимых по делу о беспорядках 2 мая 2014 г. в Одессе в части событий на Греческой площади.

Суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия (смерть и травмы людей), передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

В ходе массовых беспорядков в Одессе 2 мая погибли 48 человек и пострадали более 200. Большинство погибли в Доме профсоюзов во время пожара.

Также суд пришел к выводу, что следствие по делу было проведено некачественно. Кроме того, суд посчитал предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения - Александра Посмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях. Показания других свидетелей, по мнению суда, не подтверждают участие обвиняемых в массовых беспорядках, тем более - в их организации.

В зале суда были освобождены пять фигурантов дела. Сотрудники правоохранительных органов готовятся выводить бывших обвиняемых. Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», здание Ильичевского горсуда оцепили сотрудники Национальной гвардии Украины в полном обмундировании, шлемах, бронежилетах. Перед зданием также находятся несколько десятков активистов.