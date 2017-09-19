Суд отказал Ильдару Дадину в удовлетворении иска к ФСИН

Железнодорожный суд Московской области не стал удовлетворять иск оппозиционера Ильдара Дадина, в котором он оспаривал действия Федеральной служба исполнения наказания (ФСИН) России и администрации карельской исправительной колонии № 7. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель активиста Николай Зборошенко.

Он добавил, что решение будет обжаловано в апелляционной инстанции. По его словам, представленная в суде позиция ответчиков - «абсолютно немотивированная».

В декабре 2015 г. Дадин был приговорен к трем годам колонии, затем срок наказания был снижен, а 22 февраля 2017 г. президиум Верховного суда отменил приговор и постановил освободить активиста. Он стал первым и единственным осужденным по новой статье 212.1 УК о неоднократном нарушении правил проведения митингов.