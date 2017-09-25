Госдума займется созданием регулирующего отношения человека и робота законодательства

Правовые вопросы регулирования искусственного интеллекта и блокчейна находятся в приоритете российских законодателей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Вопросы, связанные с искусственным интеллектом, – это вопросы нашего приоритета. Понятно, что здесь мы не обойдемся без партнерства с нашими крупнейшими компаниями, которые уже многое сделали на рынке, но нам нужно смотреть на то, как развивается мир», – сказал Володин на расширенном заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики в понедельник.

Председатель Госдумы отметил, что «вопросы отношения человека и искусственного интеллекта, отношения человека и робота – вопросы, которые мы законодательно должны будем в ближайшее время описывать».