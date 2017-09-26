«Ельцин Центр» погасил 2 млрд рублей задолженности

«Ельцин Центр» сообщил, что погасил основную часть кредита на 2 млрд руб., который был выделен на его строительство. 2 млрд руб. выплачены в казначейство Свердловской области ровно через два года после заключения сделки о покупке площадей бизнес-центра «Демидов». В пресс-службе центра напомнили, что кредит был пролонгирован четыре раза, выплата долга состоялась ранее последнего срока пролонгации – 31 октября 2017 г.

Кредит был использован в соответствии с целевым назначением на реконструкцию и развитие «Ельцин центра», сообщила организация. Средства на его выплату поступили от финансово-хозяйственной деятельности центра. Решение о размере и выплате процентов коммерческого кредита Заксобрание Свердловской области примет до 31 октября 2017 г.

Кредит был выделен «Ельцин центру» в мае 2013 г. региональным Минфином.

«Ельцин центр» был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 г.