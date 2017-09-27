Bloomberg сообщил о брифинге по «Лаборатории Касперского» в палате представителей

Запрет правительства США на использование антивирусов российской компании «Лаборатория Касперского» обсуждался на закрытом брифинге в комитете по науке, космосу и технологиям палаты представителей, сообщает Bloomberg. Кто именно выступал на брифинге, неизвестно.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа предписала всем государственным департаментам и агентствам удалить со своих компьютеров и локальных сетей любое программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Это требование объяснялось интересами национальной безопасности. Вашингтон обвиняет компанию в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Основатель и гендиректор «Лаборатории» Евгений Касперский это категорически отрицает.

В середине сентября комитет по науке нижней палаты конгресса пригласил Касперского дать показания о безопасности своей продукции на отдельных слушаниях с участием правительственных и частных экспертов по кибербезопасности. Касперский согласился, но заседание, намеченное на 27 сентября, было перенесено на неопределенное время. Дата новых слушаний по-прежнему не определена.