Редакция «Новой газеты» эвакуирована из-за звонка о бомбе

В Москве эвакуированы люди из здания в Потаповском переулке, где в том числе работает редакция «Новой газеты». Как сообщает издание, эвакуацию объявили после анонимного звонка о заложенной бомбе. Сотрудники экстренных служб начали проверку.

Волна массовых звонков о минировании зданий идет по городам России с 10 сентября, в связи с этим ведется расследование. О выявлении подозреваемого организатора акции пока не объявлялось.

26 сентября в столице проводилась эвакуация из здания дипмиссии Испании.