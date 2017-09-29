Российские военные приступили к разминированию сирийского Дейр-эз-Зора

Саперы ВС России приступили к разминированию сирийского Дейр-эз-Зора, сообщили в Министерстве обороны. В первую очередь они разминируют дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения. «В настоящее время для обеспечения безопасности гуманитарных конвоев, направляемых в город Дейр-эз-Зор, группы инженерной разведки и разминирования выполняют работу по очистке дорог, обочин и прилегающих зданий на подъездах к городу и его окраинах», — говорится в сообщении Минобороны.

Всего в Сирии находятся более 170 российских саперов, 40 единиц специальной и инженерной техники, 10 расчетов минно-розыскной службы. За первые дни они проверили 8 км дорог, восемь зданий, около 3 га территорий. Было обнаружено около 1500 взрывоопасных предметов.

На прошлой неделе в Минобороны говорили, что под контролем сирийской армии находится порядка 85% территории Дейр-эз-Зора. Планировалось, что в ближайшую неделю город будет освобожден полностью. В сирийском МИДе заявили, что «освобождение Алеппо, Пальмиры, снятие блокады с Дейр-эз-Зора» свидетельствуют, что победа на террористами близка.