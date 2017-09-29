МИД России назвал несостоятельной стратегию США в Сирии

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что стратегия Вашингтона по борьбе с террористами в Сирии несостоятельна. «Указываем Вашингтону на полную несостоятельность его антиигиловской стратегии», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Он привел в пример события в Сирии, которые произошли год назад, когда коалиция США нанесла удары по позициям сирийской армии под Дейр-эз-Зором, тем самым позволив боевикам «разрезать надвое» оборону правительственных сил.

Сыромолотов рассказал, что запрещенная террористическая организация «Исламское государство» и другие группировки по-прежнему получают поддержку извне, несмотря на предпринимаемые ООН меры.При этом речь идет не только о финансовых и технических «вливаниях», но и о «политическом прикрытии террористов и экстремистов», отметил дипломат.

Ранее Министерство обороны России опубликовало аэрофотоснимки районов дислокации боевиков ИГ в районе Дейр-эз-Зора, на основании которых сделало вывод, что военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности.