Минобороны России представило доказательства сотрудничества США с ИГ

Министерство обороны России опубликовало аэрофотоснимки районов дислокации боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство» в районе Дейр-эз-Зора. Снимки были сделаны в период с 8 по 12 сентября 2017 г.

«Подразделения специального назначения ВС США обеспечивают беспрепятственное продвижение через боевые порядки “Исламского государства” подконтрольных США отрядов “сирийских демократических сил” (СДС)», — говорится в комментарии к фотографиям в Facebook.

По данным Минобороны, отряды СДС, не встречая сопротивления со стороны ИГ, продвигаются вдоль левого берега реки Евфрат в направлении города Дейр-эз-Зор.

Кроме того, из материалов следует, что в районах дислокации ИГ зафиксировано большое количество американских бронеавтомобилей. «На снимках отчетливо видно, что подразделения специального назначения США расположены в опорных пунктах, ранее оборудованных боевиками ИГ», — говорится в сообщении Минобороны. При этом никаких следов боестолкновений с террористами нет.

Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности, заключили в ведомстве.