ВМС России нанесли удар «Калибрами» по объектам ИГ в Сирии

Подводная лодка «Великий Новгород» ВМС России нанесла удар крылатыми ракетами «Калибр» по объектам боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство» в Сирии. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Целями для поражения стали выявленные за последние дни опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов боевиков "Джебхат-ан-Нусра" в провинции Идлиб. Дальность до целей составила около 300 км», — говорится в сообщении Минобороны.

В результате удара были уничтожены пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов в провинции Идлиб.