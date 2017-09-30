Сирийские войска отбили атаку боевиков ИГ на трассу Дейр-эз-Зор — Пальмира

Боевики запрещенной террористической организации «Исламское государство» атаковали трассу между Дейр-эз-Зором и Пальмирой. Сирийским правительственным войскам удалось отбить атаку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Южная трасса, ведущая из Пальмиры — главный путь снабжения Дейр-эз-Зора, по ней прибывают колонны сирийского Красного Полумесяца и Красного Креста.

«Боевики предприняли попытку отрезать трассу в районе населенного пункта Аш-Шуля между Дейр-эз-Зор и Ас-Сухне. В результате ожесточенных боев террористы понесли потери и отступили», — сказал собеседник агентства.

По его словам, часть террористов бежала в пустыню, сирийские военные преследуют их и зачищают прилегающие к трассе территории.