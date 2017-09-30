«РИА Новости» узнало о дальнейших планах по отставкам губернаторов

Волна губернаторских отставок завершится к 10 октября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации президента. По его данным, следующим от должности будет освобожден глава Омской области Виктор Назаров.

«В Омской области требуются изменения для повышения управляемости в регионе», — сказал собеседник агентства. Он не назвал кандидатов на пост временно исполняющего обязанности.

Всего губернаторских отставок будет 8-11 с учетом уже объявленных, добавил источник. «Количество отставок целиком зависит от решения президента», — заявил он.

Накануне президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского по собственному желанию. Также на этой неделе свои посты покинули глава Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.