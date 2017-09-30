Минобороны ответило на заявление Украины о российских войсках в Белоруссии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал информацию о том, что после стратегических учений «Запад-2017» в Белоруссии остались российские войска.

Ранее об этом заявил начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью британскому информационному агентству Reuters.

«Заявление начальника украинского генштаба Муженко о “спрятанных” российских войсках в Беларуси демонстрирует всю глубину деградации генштаба Украины и профнепригодности его руководителя», — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что все подразделения российских войск, принимавшие участие в совместном стратегическом учении «Запад-2017», вернулись в пункты постоянной дислокации.