Минобороны сообщило о самых крупных потерях ИГ за последние месяцы

Боевики запрещенных террористических организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» на протяжении последней недели пытались начать наступление на западе и востоке Сирии, но все попытки завершились провалом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Скоординированные по времени и направлениям ударов вылазки боевиков на позиции сирийских войск в провинциях Идлиб и Дейр эз-Зор при поддержке авиации ВКС России были успешно нейтрализованы, а нападавшие боевики уничтожены», — сказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Террористы понесли самые серьезные потери за последние несколько месяцев, добавил он. По данным Минобороны, за период с 19 по 29 сентября были ликвидированы 2359 боевиков, около 2700 террористов получили ранения. Уничтожено 67 опорных пунктов, 27 танков, 21 установка реактивных систем залпового огня, 149 автомобилей повышенной проходимости, 17 «джихад-мобилей» и 51 склад боеприпасов.

В настоящее время сирийскими войсками при поддержке ВКС России завершается операция по уничтожению вторгшейся с территории Ирака крупной группировки боевиков ИГ на востоке провинции Дейр эз-Зор.