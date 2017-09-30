Лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение

Лидеру движения «Христианское государство — Святая Русь» Александру Калинину предъявили официальное обвинение в принуждении кинотеатров к отказу от проката «Матильды» Алексея Учителя.

«В рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения)… предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии лидеру одной из общественных организаций», — сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк.

Информированный источник подтвердил агентству, что речь идет о лидере «Христианского государства».

Калинин был задержан 23 сентября в рамках дела, связанного с принуждением кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма «Матильда». В тот же день он был арестован до 22 ноября.