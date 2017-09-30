Саакашвили провел встречу со сторонниками в Одессе

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в субботу встретился в Одессе со сторонниками. Встреча длилась около 20 мин., передает корреспондент «Интерфакса».

Саакашвили извинился перед собравшимися, что не смог провести реформы в Одессе и призвал их присоединиться к акции, которая должна пройти 17 октября в Киеве. Затем Саакашвили вместе со сторонниками спел гимн Украины и пошел гулять по Одессе.

Перед началом встречи в центре Одессы произошла драка между сторонниками Саакашвили и его оппонентами, которые пытались сорвать выступление политика.

10 сентября бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили, ранее лишенный украинского гражданства указом президента Петра Порошенко, пересек границу Украины.

После прорыва границы и возвращения на Украину политик начал тур по городам страны. Он заявил, что обоснуется в Черкасской области, откуда будет ездить по всей Украине.