ВЦИОМ выяснил, сколько россиян ничего не слышали о сталинских репрессиях

Почти четверть россиян ничего не знают о репрессиях сталинской эпохи, выяснил ВЦИОМ. Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 22 и 24 августа 2017 г. среди 1200 россиян в возрасте от 18 лет.

Россиян спросили, слышали ли они, что «в 30-40 гг. XX в. применялись преследования по политическим мотивам». 24% респондентов сказали, что впервые узнали о репрессиях от интервьюеров, сообщил директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

Он уточнил, что информированность россиян напрямую зависит от их возраста: среди граждан старше 60 лет 86% знают о репрессиях, в самой молодой группе (18-24 года) - всего 54%.

По мнению более двух третей опрошенных, репрессии сталинской эпохи носили массовый характер и были целенаправленной политикой государства. 23% респондентов оценили число жертв репрессий в сотни тысяч человек, 19% - в миллионы граждан, 17% - в десятки тысяч человек, отметил Федоров.

Более половины (53%) полагает, что от преследований именно по политическим причинам пострадали в первую очередь невиновные люди, при этом следствие по их делами велось с многочисленными нарушениями закона и прав человека, считают 66% граждан.

Также опрос показал, что, по мнению 36% россиян, репрессии преследовали государственные цели, 45% граждан считают, что руководство страны преследовало личные цели.