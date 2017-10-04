Москалькова проверит сообщения о ее встрече с подставными людьми в Чечне

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пообещала проверить данные правозащитного центра «Мемориал» о ее встрече с подставными людьми во время поездки в Чечню. Об этом она рассказала в среду «Интерфаксу».

Ранее «Мемориал» сообщил, что во время рабочей поездки в Чечню Москалькова встречалась не с людьми, который были фигурантами в списке «Новой газеты» как пропавшие без вести, а с их братьями.

Москалькова пояснила, что у нее был список граждан, которые якобы пропали, предоставленный «Новой газетой». В списке значились имя, фамилия, дата, месяц и год рождения. По каждой фамилии из списка она провела встречу в Чечне, и она хотела увидеться с людьми, которые сообщили, что они живы.

«Они пришли ко мне с паспортами. И в их паспортах были совершенно точно фамилия, имя, дата, месяц и год рождения те, которые были указаны людьми, сопереживающими ситуации», - отметила она.

«Для меня любая информация о жизни человека, о правах человека, играет серьезную роль, поэтому я буду проверять повторно. Я узнаю у этих людей - у нас есть их контакты, телефоны, место жительства - есть ли у них родственники, в частности, братья, которые пропали», - добавила Москалькова.

Уполномоченный в середине сентября побывала с визитом в Грозном. Она попыталась разобраться в ситуации с пропавшими в конце 2016 г. жителями Чечни.

Ранее «Новая газета» утверждала, что все пропавшие были убиты в Чечне за то, что якобы были геями. Всего Москалькова провела в Чечне три дня. Во время визита она выяснила, что трое из списка живы, трое погибли в результате нападения на Грозный 18 декабря. Еще двое умерли своей смертью. Москалькова также встретилась с двумя людьми, показавшими паспорта на имя Мохмы Мускиева и Шамхана Юсупова, оба значились как пропавшие в списке «Новой газеты».

По итогам визита Москалькова пообещала, что по каждому обращению, связанному с непонятным исчезновением людей в республике, будет возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день уже возбуждено 18 уголовных дел по фактам исчезновения людей в Чечне.