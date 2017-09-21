ВВС узнало о запрете жителям Чечни жаловаться Москальковой

Правоохранительные органы Чечни готовились к приезду уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, пишет ВВС со ссылкой на источники. Накануне визита омбудсмена родственникам пропавших людей сказали: «Из Москвы "едет проверка", не пытайтесь с ними связываться, а если они захотят связаться с вами и вы им что-то скажете, будет плохо».

По словам нескольких источников Русской службы ВВС в Чечне, знакомых с ситуацией, людям говорили приблизительно следующее: «У вас ничего не получится, и эта проверка никоим образом вам не поможет».

Источники агентства утверждают, что на многих родственников пропавших до сих пор продолжают оказывать давление: «Требуют подтвердить, что их сыновья уехали в Сирию».

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал заявления о давлении «чушью». «Вот вы попробуйте оказать давление на чеченцев. Как можно на человека оказать давление? Я вам категорически заявляю: это неправда, это ложь, которую вы тиражируете», - сказал он.

По его словам, омбудсмен могла назвать фамилию любого человека, адрес, куда угодно поехать и с кем угодно разговаривать. «[Родственников пропавших] забрали и не выпускали, пока не подписали [заявления], что их родных забрали, но они не знают, кто забрал. Как будто не из РОВД пришли [и забрали], неизвестно кто забрал. А кого-то заставили [написать]: он [пропавший родственник] вышел из дома и не вернулся», - пишет ВВС со ссылкой на слова одного из источников. Некоторых родственников заставили подписать заявление, в котором говорилось об отъезде их родных в Сирию.

По словам другого источника агентства, некоторым семьям пропавших говорили, что их родные находятся в международном розыске за участие в вооруженном формировании, не предусмотренное федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства.

Москалькова на этой неделе побывала с визитом в Грозном. Она попыталась разобраться в ситуации с пропавшими в конце 2016 г. жителями Чечни.

Ранее «Новая газета» утверждала, что все пропавшие были убиты в Чечне за то, что якобы были геями. Всего Москалькова провела в Чечне три дня. Во время визита она выяснила, что трое из списка живы, трое погибли в результате нападения на Грозный 18 декабря. Еще двое умерли своей смертью. Москалькова также встретилась с двумя людьми, показавшими паспорта на имя Мохмы Мускиева и Шамхана Юсупова, оба значились как пропавшие в списке «Новой газеты». Москалькова считает, что расследование должно вестись в Москве. «Мы ищем возможности изъятия материалов в центральный аппарат. У уполномоченного есть соответствующее право - и я им воспользуюсь», - говорила она.

Москалькова также жаловалась, что управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу, ведущее расследование, не предоставляет ей полную информацию.