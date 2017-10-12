Маккейн заподозрил администрацию Трампа в нежелании вводить новые санкции против России

Курирующие внешнюю политику сенаторы-демократы Джон Маккейн и Бен Кардин обвинили администрацию Дональда Трампа в промедлении с введением новых санкций против России. Они выпустили это заявление через два месяца после принятия закона о санкциях. Кроме того, 1 октября истек крайний срок, до которого Белый дом должен был объявить о начале имплементации санкций против российских спецслужб и оборонного сектора.

«Задержка ставит под сомнение приверженность администрации Трампа к выполнению закона о санкциях», - заявили сенаторы. Они отметили, что на выработку конкретных мер у чиновников было достаточно времени. Также они считают, что в сфере дипломатии принималось недостаточно усилий, чтобы заручиться поддержкой союзников США в Европе и добиться усиления давления на Москву. Маккейн и Кардин сообщили, что 28 сентября отправили в администрацию США письмо с призывом разработать подробный план по применению закона о санкциях, который полностью отражал бы намерения конгресса. Сейчас они требуют, чтобы администрация ответила на это послание и в дальнейшем работала по санкциям в контакте с конгрессменами.

Трамп 2 августа подписал законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Госдепартамент США в тот же день заявил, что готов полностью выполнить положения закона, напоминает ABC News. До того обе палаты конгресса поддержали эти поправки подавляющим большинством голосов.