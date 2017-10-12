РПЦ передан храм Петра и Павла у Яузских ворот

Здание храма Петра и Павла у Яузских ворот (на Кулишках) передано РПЦ по решению департамента городского имущества Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на финансово-хозяйственное управление церкви. В управлении напомнили, что храм - объект культурного наследия федерального значения.

Он был построен в 1700-1702 гг. на месте, где ранее стояла другая церковь. В 1731 г. к нему добавили южный придел, в 1771 г. была возведена колокольня. В 1748 г. здание пострадало при пожаре, но затем было восстановлено на средства москвичей.

В советские годы храм не закрывался.

31 декабря 1991 г. патриарх Алексий II своим указом преобразовал приход храма апостолов Петра и Павла в патриаршее подворье, при котором было учреждено представительство Сербской православной церкви при патриархе Московском и всея Руси.