В Барселоне на митинг по случаю Национального дня Испании вышли 65 000 человек

В Барселоне 65 000 человек вышли на митинг, посвященный Национальному дню Испании и единству страны, пишут СМИ со ссылкой на местные правоохранительные органы.

С 2014 г. это самый высокий показатель численности, уточнили в полиции Барселоны. Во время демонстрации пострадал один полицейский на центральной площади. Совместно с коллегами он пытался разделить две группы протестующих, которые закидывали друг друга стульями.