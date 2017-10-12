Министр здравоохранения рассказала о пользе алкоголя

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о пользе употребления алкоголя в небольших дозах. По ее словам, алкоголь является сложной для обсуждения темой.

«Микродозы… проводят профилактику развития атеросклероза. Неслучайно во Франции самый низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний… но доза, которая работает позитивно — это доза до 90 граммов чистого спирта в неделю», — сказала она.

По ее словам, 90 - 300 граммов в неделю является доза «серой зоны», которая еще не приносит особого вреда. Превышение этой дозы уже опасно для организма. «Это не только алкогольные циррозы печени, это панкреатиты, артериальная гипертония, это инфаркты и так далее», — добавила она.