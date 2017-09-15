Производителям пива могут разрешить торговать в интернете без лицензий

Минфин готов разрешить производителям пива, сидра, медовухи и пуаре торговать в интернете без лицензий, пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, с соответствующим предложением в Минфин обратились сами пивовары. Этот вопрос обсуждался у директора департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексея Сазанова 1 сентября, рассказали «Коммерсанту» участники встречи.

В Минфине изданию сказали, что в отношении пива и других алкогольных напитков, не подлежащих сейчас лицензированию, готовы рассмотреть предложения по установлению механизма, заменяющего лицензии иным инструментом, который позволит проводить регистрацию в доменной зоне .egais для интернет-торговли.

Онлайн-продажи пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре в России должны быть разрешены с 1 января 2018 г. С этого же времени в интернете можно будет торговать винами с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения. Для всего остального алкоголя онлайн-торговля будет доступна только с 1 января 2019 г.