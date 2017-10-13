Житель Чечни пожаловался Москальковой на преследования за гомосексуализм

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила следственные органы начать проверку по жалобе жителя Чечни, который утверждает, что он подвергся преследованию в республике из-за нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Один человек ко мне обратился с этой ориентацией. Я со своей стороны направила обращение в следственные органы, и следственные органы работают в этом направлении», — сказала Москалькова. Подробная информация будет сообщена, когда завершится следствие, добавила она.

Москалькова также отметила, что она не получила подтверждений гомосексуальной ориентации людей, которые, по данным СМИ, были подвергнуты преследованиям. «Никто из этого списка — я не получила подтверждение об их сексуальной ориентации, на которую сейчас указывают», — сказала Москалькова.

Ранее Русская служба BBC сообщала, что правоохранительные органы Чечни запретили родственникам пропавших в Чечне людей жаловаться Москальковой. Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал заявления о давлении «чушью».